ANP 'Relatie Brooklyn en Chloë gestrand'

LONDEN - Het lijkt erop dat de liefde tussen Brooklyn Beckham en actrice Chloë Grace Moretz voorbij is. De twee zijn volgens Page Six uit elkaar.

Door ANP - 1-9-2016, 13:32 (Update 1-9-2016, 13:32)

De zeventienjarige Brooklyn bracht vrijwel de hele zomer door in Los Angeles bij Chloë. Bronnen zeggen dat de zoon van Victoria en David Beckham is teruggekeerd naar Londen. De afgelopen weken zouden hij en Chloë (19) elkaar al niet meer hebben gezien.

Chloë bevestigde in mei in het programma Watch What Happens Live! dat zij en Brooklyn een relatie hadden. Geruchten dat de twee aan het daten waren begonnen twee jaar geleden al. Toen verschenen ze samen bij de Teen Choice Awards. Ook deelde het paar veel foto's van elkaar op Instagram.