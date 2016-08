Britney Spears: 'niet altijd succes op dates'

ANP Britney Spears: 'niet altijd succes op dates'

LOS ANGELES - Britney Spears heeft nog steeds wel eens afspraakjes die niet lopen zoals ze zou willen. Zo vertelt de zangeres in een interview aan het Britse Marie Claire.

Door ANP - 1-9-2016, 5:23 (Update 1-9-2016, 5:23)

"Ik had pas een hele slechte date. En dan bedoel ik echt heel slecht", vertelt Britney. "Ik ben al eeuwen vrijgezel en ik had een date met een man die ik leuk vond. Ik was zelfs een beetje nerveus dat hij me niet leuk zou vinden. We gingen naar de film en ik wist het meteen: dit wordt niks", aldus de 34-jarige zangeres.

Ook na het bioscoopbezoek bij haar thuis wilde de vonk niet overslaan tussen Britney en haar date: "Hij zag me gewoon niet zo zitten. Ik hem wel. Dat wist hij wel. Het gebeurt en het feit dat je bekend bent maakt je niet anders", zegt Britney.

De zangeres liet afgelopen tijd in meerdere interviews weten niet op zoek te zijn naar een vent. Ze is gelukkig met haar kinderen Sean Preston (10) en Jayden James (9) van haar ex Kevin Federline.