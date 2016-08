Ferrari van rapper Tyga in beslag genomen

LOS ANGELES - De Ferrari van rapper Tyga is woensdag in beslag genomen, meldt TMZ.

De rapper was samen met zijn vriendin Kylie Jenner aan het shoppen voor een nieuwe Bentley, toen zijn Ferrari in beslag werd genomen. Tyga zou al een paar maanden betalingsachterstand hebben bij de leasemaatschappij.

Tyga kreeg het dit jaar aan de stok met zijn huurbaas vanwege een huurachterstand en kon ook een verjaardagskado voor Kylie niet zelf betalen. Ze schoot het kado zelf voor. Zijn ex-vriendin Blac Chyna beschuldigde Tyga ervan gierig te zijn nadat ze slechts 2200 euro kreeg voor het meespelen in zijn videoclip. "Ik had meer moeten krijgen. Hij is een beetje gierig", zei Chyna toen over Tyga, met wie ze een zoontje heeft.

Tyga en Kylie werden verrast door de inbeslagname van de Ferrari maar werden later door een paar vrienden naar huis gebracht.