ANP Rihanna en Drake feesten in Miami

MIAMI - De geheimzinnige romance tussen Drake en Rihanna kent voorlopig geen einde. Het stel werd dinsdagnacht weer samen gezien. Dit maal in een discotheek in Miami, weet Page Six.

Door ANP - 1-9-2016, 3:57 (Update 1-9-2016, 3:57)

Drake en Rihanna konden volgens spionnen van het blad niet van elkaar afblijven. Ze dansten tot in de vroege uurtjes intiem in de luxe nachtclub E11even. De twee werden omringd door zo'n 20 beveiligers die lastige klanten op afstand hielden.

Rihanna zou altijd al een oogje hebben gehad op Drake maar de zanger liet lange tijd de boot af, vertelt een bron. "Hij was het probleem, niet zij. Nu denken ze er hetzelfde over".

Ook de vader van Drake zou aanwezig zijn geweest in de nachtclub. "Hij gaf zijn goedkeuring aan hun relatie", aldus de bron.