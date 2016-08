Black Eyed Peas maken remake met sterren

ANP Black Eyed Peas maken remake met sterren

LOS ANGELES - The Black Eyed Peas komen donderdag na 13 jaar met een remake van hun hitsingle Where Is The Love uit 2001, meldt E-News.

Door ANP - 1-9-2016, 3:30 (Update 1-9-2016, 3:30)

De originele single werd opgenomen met Justin Timberlake na de terroristische aanslagen in New York in 2001. Maar na een golf van vuurwapengeweld in de VS en de aanslag in Parijs vindt de band het tijd voor een nieuwe versie.

Will.I.Am, Apl.De.Ap, Taboo en Fergie vroegen een reeks sterren om mee te werken aan muziekvideo van het nummer. Zo zijn onder andere Kendall Jenner, Jaden Smith, Usher en Jamie Foxx te zien in de clip.

Volgens Will.I.Am waren er veel mensen die een beroep deden op de band om het nummer opnieuw uit te brengen. Hij hoopt dat de single de jongere generaties zal inspireren en ze aanzet tot actie om het vuurwapengeweld in te dammen: "Millenials zijn machtig, ik denk niet dat ze zich dat realiseren", aldus de zanger.