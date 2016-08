Wilfred Genee maakt filmdebuut in Spaak

AMSTERDAM - Niet alleen Tim Douwsma maakt zijn speelfilmdebuut in Spaak, ook voor Wilfred Genee is het zijn vuurdoop. De Voetbal Inside-presentator is deze week toegevoegd aan de cast van de nieuwe film van Steven de Jong. Dat maakte de regisseur woensdag bekend.

31-8-2016

Wilfred is in Spaak te zien als nieuwslezer. “We hebben het net gedraaid”, liet Steven weten. Wilfred speelt zijn rol ‘met verve’. “Het gaat hem best goed af, maar hij vindt een paar scènes film acteren lastiger dan een drie uur durende liveshow presenteren, vertelde hij me na afloop.”

Wilfred is in drie scènes te zien, samen met Aart Staartjes, die in Spaak een wielercoach speelt. Aart is voor het eerst in acht jaar in een bioscoopfilm te zien. De hoofdrol wordt vertolkt door Tim Douwsma, die in Spaak zijn speelfilmdebuut maakt. Ook oud-wielrenner Gert Jakobs zet zijn eerste stappen op acteergebied in Stevens film, die in maart in de bioscopen gaat draaien.