ANP Jan Smit: geluk en succes dwing je af

VOLENDAM - Jan Smit is ervan overtuigd dat je geluk en succes ‘een beetje’ afdwingt. “Natuurlijk moet je talent hebben, en de juiste liedjes, maar je bereikt alleen iets door er vol voor te gaan”, zegt de zanger in 100% NL Magazine.

Door ANP - 31-8-2016, 16:43 (Update 31-8-2016, 16:43)

“De beste ergens in zijn heeft te maken met het aantal uren dat je erin stopt. Daar ben ik van overtuigd.” Jan ziet ook de keerzijde van al het harde werken. “Dat je vaak niet thuis bent en je gezin moet missen, is natuurlijk minder. Maar doordat ik ben wie ik ben, kan ik het redelijk goed combineren. De voordelen die je ervan hebt, wegen nooit op tegen de nadelen.”

Jan zegt ook dat hij ‘altijd streng’ is voor zichzelf. “Ik sta voor een bepaald niveau waaraan ik wil voldoen.” Maar als hij een keer een valse noot zingt of zijn tekst vergeet, is Jan juist heel makkelijk. “Ik doe het al twintig jaar en mensen vinden mij leuk om wie ik ben en niet om wie ik wil zijn. Ik ben nu eenmaal niet de beste zanger, maar ik kan wel heel leuk zingen.”