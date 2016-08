Chris Brown op borgtocht vrij

LOS ANGELES - De dinsdag opgepakte Chris Brown heeft 250.000 dollar borg betaald. De zanger is daardoor voorlopig weer op vrije voeten in afwachting van een eventuele strafzaak tegen hem.

Door ANP - 31-8-2016, 12:48 (Update 31-8-2016, 12:48)

Chris zat ruim tien uur vast nadat hij bij zijn woning in Los Angeles op verdenking van bedreiging met een vuurwapen werd opgepakt. Hij zou bij een ruzie in zijn huis een model onder schot hebben gehouden. De vrouw sloeg daarna op de vlucht en waarschuwde de politie.

De zanger is zich overigens van geen kwaad bewust. Op sociale media ontkende Chris vlak voor hij werd opgepakt dat hij iets verkeerds had gedaan. De zanger was naar eigen zeggen verrast toen de politie op de stoep stond toen hij wakker werd.

Chris is eerder met de politie in aanraking gekomen. In 2009 werd hij veroordeeld nadat hij zijn toenmalige vriendin Rihanna had mishandeld. Vorig jaar werd zijn proeftijd van zes jaar beëindigd. Daarin voerde de 27-jarige R&B-zanger duizend uur taakstraf uit.