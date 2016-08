Lindsay Lohan gespot met Griekse miljonair

LOS ANGELES - Lindsay Lohan is gespot met de Griekse miljonair Dennis Papageorgiou. De populaire website PerezHilton plaatste een foto van het stel.

Door ANP - 31-8-2016, 2:36 (Update 31-8-2016, 2:36)

Lindsay en Dennis zouden elkaar in juli ontmoet hebben op Mykonos in een van de discotheken van de Griek, waar hij zijn 30e verjaardagsfeest vierde. Sindsdien zijn de twee erg close.

Opvallend aan de foto is dat Lindsay zichtbaar de verlovingsring van haar ex draagt, de Rus Egor Tarabasov. Vorige maand verbrak ze de relatie met Egor, die ze beschuldigde vreemd te zijn gegaan. Buren belden de politie toen de twee buiten hun appartement in Londen ruzie maakten. Haar vader bemoeide zich ermee en de actrice beschuldigde haar ex van een poging tot diefstal.

Dennis Papageorgiou is eigenaar van meerdere bars en clubs op de Griekse eilanden. Hij zou sinds vorige maand, net als Lindsay, weer vrijgezel zijn.