ANP Chris Brown geeft zich over aan politie

LOS ANGELES - Chris Brown heeft zich dinsdagavond na een patstelling van 14 uur overgegeven aan de politie van Los Angeles. De politie kreeg een huiszoekingsbevel en stond op het punt om zijn woning binnen te vallen, zo meldt E! News.

Door ANP - 31-8-2016, 2:14 (Update 31-8-2016, 2:14)

Agenten kwamen op het huis van de zanger af nadat een vrouw het alarmnummer had gebeld en beweerde dat Chris Brown haar had bedreigd met een vuurwapen. De politie arriveerde om 3.00 uur 's nachts lokale tijd bij zijn woning. Agenten moesten lang wachten op toestemming om het huis te doorzoeken. De politie wilde niet bevestigen of wapens en drugs zijn gevonden bij het huis.

Volgens bronnen van TMZ was de vrouw die het alarmnummer belde Baylee Curran, de Miss California Regional van 2016. Toen agenten arriveerden daagde de zanger ze uit door een plunjezak uit het raam te gooien. "Kom me maar halen'', zou hij daarbij hebben geroepen. De bronnen van TMZ zeggen dat in de zak wapens en drugs zaten.

De advocaat van Chris, Mark Geragos, is inmiddels ter plekke om de zanger juridisch bij te staan en te kalmeren. "Ze proberen hem wat redelijkheid in te praten", aldus een agent ter plaatse.

Bedreiging met vuurwapen

Volgens TMZ waren Chris en Baylee dinsdag in de vroege ochtend in zijn woning in Los Angeles. Daar kregen ze ruzie waarop hij een wapen zou hebben getrokken. Baylee rende naar buiten en belde de politie.

Chris was eerder op de avond samen met vrienden, onder wie Ray J. Baylee zou een van de ongenode gasten zijn die werden gesommeerd te vertrekken. Toen Ray J. het huis wilde verlaten werd hij op de oprijlaan in de boeien geslagen door de politie, die eveneens zijn BMW in beslag nam. Na het controleren van zijn identiteitsbewijs lieten ze hem gaan, maar ze hielden zijn auto. Hij moest met de taxi naar huis.

Chris Brown is de enige verdachte in het politie-onderzoek. In juni verweet zijn tourmanager hem agressief en gewelddadig gedrag, wat voor haar de reden was om middenin zijn Europese tournee op te stappen.