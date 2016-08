Karen Gillan toegevoegd aan cast Jumanji

LOS ANGELES - De Schotse actrice Karen Gillan, bekend van de serie Doctor Who, speelt de vrouwelijke hoofdrol in het vervolg op de filmklassieker Jumanji. Ze speelt het belangrijkste vrouwelijke personage, meldt acteur en producent Dwayne Johnson op Instagram. Daarmee is de Jumanji-familie compleet.

Door ANP - 30-8-2016, 21:44 (Update 30-8-2016, 21:44)

''Het is niet zomaar een rol, het is veruit de belangrijkste rol in de film en daar zochten we een vrouw voor'', zegt Dwayne, die zelf ook een hoofdrol heeft. ''En niet zomaar een vrouw'', vervolgt The Rock. ''We zochten een vrouw met brutaliteit, lef en talent die haar mannetje staat."

Eerder werd al bekend dat Jack Black een rol heeft in Jumanji, net als Kevin Hart. Ook zanger Nick Jonas heeft een rol in de productie. Jake Kasdan neemt de regie op zich. Volgende maand beginnen de opnames in Hawaï.

Jumanji gaat over een bordspel dat tot leven komt. Het script van de nieuwe film is gebaseerd op zowel de oorspronkelijke film uit 1995, met Robin Williams, als het boek dat werd geschreven door Chris Van Allsburg. Johnson spreekt liever niet van een remake, maar benadrukt dat de nieuwe film voortborduurt op het originele verhaal.

De nieuwe versie van Jumanji komt op 28 juli 2017 uit in de Amerikaanse bioscopen.