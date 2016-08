André van Duin kijkt anders naar gebak

HOOFDDORP - André van Duin had aan Heel Holland bakt niet alleen een leuke presentatieklus. De presentator stak er ook nog wat op, zegt hij in Veronica Magazine.

Door ANP - 30-8-2016, 11:44 (Update 30-8-2016, 11:44)

"Nou, als ik de laatste tijd een toetje of gebakje bestel in een restaurant, kijk ik daar met heel andere ogen naar", aldus André, die dit seizoen tijdelijk de presentatie van Martine Bijl overneemt. "Normaal gesproken schuif ik het zo naar binnen, maar nu let ik erop of het netjes of slordig is gemaakt en of de laagjes wel kloppen - en schuif ik het daarná pas naar binnen, haha."

Ondanks zijn recente ervaringen, is André niet van plan zelf aan het bakken te gaan. De komiek zegt zelf helemaal geen keukenprins te zijn. Zijn man zorgt meestal voor het eten, waardoor het maar weinig voor komt dat hij zelf in de keuken staat. "En taarten bakken doe ik al helemaal niet. Ik heb veel bewondering voor alle thuisbakkers, die soms wel vier uur in de keuken staan om een taart bakken. Een slagroomtaartje op een verjaardag vind ik heel gezellig, maar die haal ik dan gewoon bij de banketbakker."