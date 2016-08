Weer geen gratie voor moordenaar John Lennon

NEW YORK - Mark Chapman, de moordenaar van Beatle John Lennon, heeft opnieuw te horen gekregen dat hij geen gratie krijgt, schrijft de BBC. Volgens het New York Department of Corrections en Community Supervision zou gratie niet passen bij de aard van zijn misdrijf.

Door ANP - 29-8-2016, 21:40 (Update 29-8-2016, 21:40)

De rechtbank laat wel los dat Chapman de laatste tijd goed gedrag heeft vertoond. Zo krijgt hij 'complimenten' voor het feit dat hij heeft gestudeerd en aan zijn karakter heeft gewerkt. Chapman geeft inmiddels ook toe dat de moord op Lennon kwaadaardig en egoïstisch was.

Chapman, idolaat van de Beatle en psychisch in de war, schoot Lennon in 1980 dood voor het Dakota-gebouw in New York. Hij kreeg er twintig jaar gevangenisstraf voor en het Amerikaanse equivalent voor tbs. Iedere twee jaar mag Chapman gratie aanvragen. In 2018 mag hij opnieuw een verzoek indienen.