ANP Annemarie kon niet wachten op bruiloft

AMSTERDAM - Annemarie van Gaal stond de afgelopen weken te trappelen van ongeduld voordat ze eindelijk in het huwelijksbootje kon stappen met haar verloofde Rhandy MacNack. Hoewel ze al voor de derde keer trouwde, voelde het dit keer veel specialer.

Door ANP - 29-8-2016, 8:26 (Update 29-8-2016, 8:26)

"Nooit eerder heb ik zo uitgekeken naar een dag als deze keer. Ik heb de dagen, nee de uren, afgeteld tot het zover zou zijn", zegt de budgetcoach en onderneemster, bekend van programma's als Dubbeltje op zijn kant, maandag in De Telegraaf. "Hij heeft mijn leven zo veranderd, met heel mijn hart wil ik bij hem zijn."

Annemarie en Rhandy gaven zaterdag hun jawoord in het Amsterdamse Hotel The Grand. Daarna werd het huwelijksfeest gevierd op het dakterras van hun nog in aanbouw zijnde woning. "Het huis is pas over een paar maanden klaar, maar het dak leek ons de ideale locatie, ook al doet de lift het nog niet en liggen de cementzakken nog in de gangen", aldus Annemarie. "De gasten, ik dus ook, moesten door het bouwplastic naar boven klauteren en kwamen met cement op hun schoenen boven. Maar we wilden onze bruiloft graag vieren op de plek waar we straks gaan wonen."

Het koppel leerde elkaar kennen doordat ze samen in een armoedebestrijdingsprogramma van de gemeente Amsterdam zitten. Tijdens de jaarwisseling vroeg Rhandy Annemarie ten huwelijk.