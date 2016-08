Jennifer Lopez op podium met Marc Anthony

NEW YORK - Marc Anthony had tijdens een concert in New York een verrassing voor zijn fans. Zijn ex Jennifer Lopez kwam op het podium om even met hem mee te zingen. Dat melden Amerikaanse media.

Door ANP - 28-8-2016, 17:57 (Update 28-8-2016, 17:57)

De verschijning van J.Lo was verrassend nadat ze een paar dagen eerder voorgoed een punt had gezet achter haar knipperlichtrelatie met Casper Smart.

Marc en Jennifer zongen hun duet No Me Ames. Het publiek vond het geweldig. Tussen de fans stonden ook de kinderen van het duo.