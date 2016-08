Reünie van Aqua in de maak

OSLO - De Deense popgroep Aqua gaat weer optreden. Dat meldt het Noorse radiostation P4. Aqua had aan het eind van de jaren negentig een wereldhit met Barbie Girl.

Door ANP - 28-8-2016, 17:25 (Update 28-8-2016, 17:25)

In de lente van volgend jaar treedt Aqua op tijdens twee festivals in Noorwegen. Het is alleen niet duidelijk of alle leden aan de optredens in Stavanger en Bergen zullen meewerken.

Aqua werd vooral bekend vanwege het kinderlijke stemgeluid van zangeres Lene Nystrøm. Haar relatie met medebandlid Søren Rasted zorgde voor spanningen binnen de groep. In 2001 hield Aqua het dan ook voor gezien.

Naast Barbie Girl uit 1997, dat in Nederland en België de eerste plaats haalde, had de groep ook nog een hit met Doctor Jones. In 2007 kwam Aqua al eens bij elkaar voor een reünieconcert.