Rob Geus na ruzie in Spaanse cel

ANP Rob Geus na ruzie in Spaanse cel

MADRID - Programmamaker Rob Geus van SBS6 heeft korte tijd in een Spaanse cel gezeten. Dat gebeurde na een ruzie met een hoteleigenaar. Rob was naar het hotel gegaan voor opnamen van zijn programma Red mijn vakantie.

Door ANP - 28-8-2016, 11:48 (Update 28-8-2016, 11:48)

Nederlandse hotelgasten hadden de hulp van Rob ingeroepen. Een stel vakantievierende vrouwen betichtte de hotelbaas ervan stiekem hun kamer binnen te sluipen.

Toen de presentator de hotelier met de bevindingen van de vrouwen confronteerde, ontstond er ruzie. Die liep zo hoog op dat de politie erbij moest komen. Rob werd opgepakt en belandde in de cel. Inmiddels is hij vrijgelaten. Of zijn arrestatie nog gevolgen heeft, is onduidelijk.