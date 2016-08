Demo Paul McCartney ruim 21.000 euro waard

LIVERPOOL - Een demo van Paul McCartney uit 1964 heeft bij een veiling in Liverpool ruim 21.000 euro opgebracht. Het ging om het nummer It’s For You. McCartney schreef de song samen met John Lennon. Cilla Black had er een grote hit mee.

Door ANP - 28-8-2016, 10:31 (Update 28-8-2016, 10:31)

Volgens Liverpool Echo vond een neef van de in 2015 overleden zangeres het nummer dat was opgenomen op een singeltje. Toen de man de platencollectie van zijn vader wilde laten taxeren, bleek dat het plaatje niet was ingezongen door Cilla Black, maar door de ex-Beatle.

McCartney had de song voor Black ingezongen toen bleek dat The Beatles er zelf niets mee zouden doen. De zangeres, net als The Fab Four afkomstig uit Liverpool, nam de song op en werd er wereldberoemd mee.

Wie de demo heeft gekocht is niet bekendgemaakt door de organisatoren van de veiling. McCartney heeft wel een kopietje gekregen. De neef vond dat de ex-Beatle daar recht op had.