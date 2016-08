Boer Johan wordt verwend door zijn Ingrid

HILVERSUM - Melkveehouder Johan vond drie jaar geleden dankzij Boer zoekt vrouw internationaal de liefde van zijn leven. Ingrid verkaste naar het boerenbedrijf van Johan in Denemarken en sindsdien zijn de twee stapelgek op elkaar. "Soms janken we van geluk", vertelt Ingrid zaterdag in het AD.

Door ANP - 27-8-2016, 11:10 (Update 27-8-2016, 11:10)

In aanloop naar de start van een nieuw seizoen van de succesvolle dateshow reisde de krant af naar Denemarken voor een interview met het enige stel uit Boer zoekt vrouw internationaal dat nog steeds samen is. Ingrid biecht op hoe ze Johan verwent met altijd iets lekkers bij de koffie als hij even pauze heeft, gezonde maaltijden in plaats van de opgewarmde diepvries patat die Johan voorheen voor zichzelf maakte, en zo af en toe een zelfgemaakte cake in de oven.

Johan en Ingrid zijn dolgelukkig samen. "Als er tijdens een prachtige zonsopgang een gezond kalfje wordt geboren, janken we van geluk."