Freek Vonk was als kind al gek op de natuur

ANP Freek Vonk was als kind al gek op de natuur

ROTTERDAM - De passie voor de natuur zat er al vroeg in bij Freek Vonk. Dat zegt zijn moeder Saskia in het AD. "We gingen vaak naar de kinderboerderij in Dordrecht. Daar is een poel naar hem vernoemd. En we namen voor hem een abonnement op Blijdorp. Op zijn veertiende verzamelde hij gekko's en kon hij over niets anders praten dan een nieuwe broedmachine. Nu voelen mensen die gedrevenheid", verklaart Saskia zijn enthousiasme.

Door ANP - 27-8-2016, 8:30 (Update 27-8-2016, 8:30)

Freek komt in zijn programma's vaak in contact met levensgevaarlijke dieren en daar griezelt zijn moeder soms wel van. "Vroeger verbood ik gifslangen, nu leidt hij zijn eigen leven. Ik heb hem wel gevraagd zo min mogelijk te duiken met haaien."

Freeks populariteit legt hem geen windeieren. In zijn webshop verkoopt de bioloog allerlei Freek-producten, zoals T-shirts, schoolartikelen en shampoo. Zijn moeder begrijpt dat. "Natuurlijk denkt Freek aan zijn portemonnee. Dat hoort erbij als zelfstandige. Maar hij maakt zijn keuzes weloverwogen. Hij doet niet alles voor geld en dat vind ik fijn. De persoon die je op tv ziet, is Freek in het echt ook".

Zaterdagavond begint op NPO1 zijn eigen tv-show, De Super Freek Show. In de familiequiz wordt onder leiding van Freek en de Vlaamse presentatrice Evi Hanssen de wildedierenkennis getest van een dierenminnende familie of vriendengroep die het opneemt tegen een team van bekende Nederlanders.