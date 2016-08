Culturele seizoen begonnen met Uitmarkt

ANP Culturele seizoen begonnen met Uitmarkt

AMSTERDAM - Het culturele seizoen is vrijdagavond officieel begonnen met de start van de 39e editie van de Uitmarkt in Amsterdam. Vanaf het Museumplein presenteerde Jörgen Raymann het jaarlijkse openingsprogramma, dat rechtstreeks te zien was op NPO 2.

Door ANP - 26-8-2016, 22:11 (Update 26-8-2016, 22:11)

Onder begeleiding van de huisband The New Cool Collective kreeg het publiek een eerste voorproefje van het nieuwe culturele seizoen. Zo was er onder meer een optreden van het circusspektakel van Cirque Éloize, muziek van Lucas Hamming en rapper Sef, kwam singer-songwriter Jeangu Macrooy voorbij en was er dans, acrobatiek en muziek van het jubilerende Scapino Ballet Rotterdam met de Nits.

Tijdens de Uitmarkt, die tot en met zondag duurt, zijn meer dan 350 gratis optredens te zien. Jong talent staat ook dit jaar weer centraal. Behalve op het Museumplein zijn er ook voorstellingen op locaties rondom het Leidseplein.

Vanwege het warme zomerweer heeft de Uitmarkt extra maatregelen getroffen. Zo zijn er openbare waterpunten en staan er terrassen met schaduw. Bij de EHBO is voldoende capaciteit om bezoekers die last hebben van de warmte te helpen.

Onlangs werd bekend dat de Stichting Uitmarkt geen subsidie krijgt vanuit het gemeentelijke Kunstenplan voor 2017-2020. Volgens Frans van der Avert, algemeen directeur van Amsterdam Marketing, loopt het evenement hierdoor een gat op van 15 procent in de begroting. Hij wil hierover binnenkort met de gemeente in gesprek. Volgend jaar is namelijk de veertigste editie van de Uitmarkt en de organisatie heeft hiervoor al allerlei plannen.