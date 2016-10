Computerstoring drukt winst Delta Air Lines

ATLANTA - Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft de winst afgelopen kwartaal zien dalen. De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM kampte onder meer met de gevolgen van een ernstige computerstoring in augustus.

13-10-2016

Een wereldwijde computerstoring op 8 augustus speelde Delta dagenlang parten. In totaal zo'n 2300 vluchten moesten worden geannuleerd. De technische problemen drukten het resultaat voor belastingen met circa 150 miljoen dollar (136 miljoen euro).

Daarnaast had Delta last van aanhoudende druk op de prijzen van vliegtickets en schommelende brandstofprijzen. De omzet daalde met een kleine 6 procent tot 10,5 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 1,26 miljard dollar, ruim 4 procent minder dan een jaar eerder.

Afgelopen zomer stelde Delta zijn plannen voor uitbreiding van het vluchtaanbod bij. De capaciteit groeit daardoor in de rest van het jaar minder hard dan eerder was voorzien, mede in verband met de uitslag van het brexit-referendum in Groot-Brittannië. Ook volgend jaar zal de groei bescheiden zijn, zei topman Ed Bastian.