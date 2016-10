Discounter Action versnelt groei verder

ZWAAGDIJK-OOST - Discounter Action is zijn groeitempo aan het versnellen. De keten verwacht dit jaar meer winkels te openen dan de 141 filialen die vorig jaar in bedrijf werden genomen. Dat maakte Action donderdag bekend, bij de opening van zijn honderdste vestiging in Duitsland, in het plaatsje Lampertheim in Hessen.

Door ANP - 13-10-2016, 11:34 (Update 13-10-2016, 11:34)

Het Nederlandse winkelbedrijf timmert vooral internationaal sterk aan de weg. Volgende week wordt in Grenoble ook de tweehonderdste Franse winkel geopend. Om de groei in Frankrijk te ondersteunen is eerder dit jaar tevens een eerste distributiecentrum in dat land in gebruik genomen. Nu wordt alweer gewerkt aan een tweede Frans distributiecentrum. Het eerste distributiecentrum in Duitsland gaat naar verwachting komend voorjaar open.

Action heeft inmiddels 780 winkels verdeeld over zes Europese landen, waarvan 349 in Nederland. Bij de onderneming werken ruim 29.000 medewerkers.