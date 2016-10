Verkoop navigatiekastjes valt TomTom tegen

AMSTERDAM - De Europese vraag naar navigatiekastjes voor in de auto stond de afgelopen tijd sterker onder druk dan fabrikant TomTom had voorzien. Daarom ziet het bedrijf zich gedwongen de omzetverwachting voor heel 2016 te verlagen, van 1,05 miljard naar 980 miljoen euro.

Door ANP - 13-10-2016, 8:12 (Update 13-10-2016, 8:12)

In een tussentijdse verklaring op basis van voorlopige cijfers liet TomTom donderdag weten dat de consumentenomzet in het derde kwartaal met 15 procent is gedaald naar 137 miljoen euro. De totale opbrengsten zakten met 6 procent tot 239 miljoen euro.

De brutowinst (ebitda) bleef met 33 miljoen euro wel op peil. Dat komt doordat de marges op de verkoop van navigatiekastjes veel lager zijn dan die op de verkoop van software en diensten. Die omzet bleef de afgelopen tijd wel doorgroeien, volgens TomTom in lijn met de verwachtingen.

Wagenparkbeheer

Vooral contracten met autofabrikanten brachten aanzienlijk meer geld in het laatje. Die inkomsten dikten met ruim een vijfde aan. Daarnaast haalde TomTom 15 procent meer omzet uit diensten op het gebied van wagenparkbeheer voor de zakelijke markt.

De winstprognose voor 2016 (0,23 euro per aandeel) blijft wel intact. TomTom publiceert op 21 oktober de definitieve en volledige derdekwartaalcijfers.