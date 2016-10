Wall Street beweegt nauwelijks op notulen Fed

ANP Wall Street beweegt nauwelijks op notulen Fed

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht in de plus gesloten. Beleggers verwerken de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek onder meer dat meerdere Fed-bestuurders ,,relatief snel" een rentestap in de Verenigde Staten verwachten.

Door ANP - 12-10-2016, 21:40 (Update 12-10-2016, 22:15)

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 18.144,20 punten. De breed samengestelde S&P 500 noteerde eveneens 0,1 procent hoger op 2139,17 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent op 5239,02 punten.

De koersen bewogen nauwelijks op de aantekeningen van de Fed-vergadering. Volgens de bestuurders waren er goede argumenten voor verhoging van de rente, maar ook voor afwachten tot er aanvullende gegevens over de stand van de Amerikaanse economie binnen zouden zijn. Een meerderheid van de zeventien deelnemers verwacht nog wel een rentestap dit jaar.

Stanley Black & Decker

Gereedschapsmaker Stanley Black & Decker staat 2,9 procent hoger na overnamenieuws. Het bedrijf kondigde aan voor bijna 2 miljard dollar in contanten de gereedschapsdivisie over te nemen van Newell. De gereedschapstak van Newell (plus 2,2 procent) levert met name aan professionele klussers.

Apple steeg 0,9 procent op speculatie dat de smartphonemaker garen kan spinnen bij de problemen van concurrent Samsung. Het Koreaanse bedrijf trok zijn brandgevaarlijke paradepaardje Galaxy Note 7 terug.

Amazon

Amazon kondigde aan afhaallocaties voor zijn producten, onder meer in winkels, te gaan gebruiken. Het aandeel van de retailer steeg 0,4 procent. Concurrent Wal-Mart steeg 0,1 procent.

Boeing kon melden dat het voor 3,2 miljard dollar een order heeft gekregen voor twaalf Dreamliners van China Southern Airlines. Het aandeel van vliegtuigbouwer werd 0,4 procent minder waard.

Barracuda Networks

Barracuda Networks staat met 9,2 procent flink hoger. De producent van beveiligingssoftware presenteerde beter dan verwachte kwartaalprestaties.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 50,22 dollar en Brent daalde 1,1 procent tot 51,82 dollar. De euro was 1,1013 dollar waard, tegen 1,1008 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.