Kabinet kijkt naar garantie voor Delta

DEN HAAG - Het kabinet verwacht een garantie te kunnen geven om de problemen met de kerncentrale in Borssele op te lossen. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) woensdag in de Tweede Kamer. Hoeveel geld hiervoor nodig is, moet over vier tot zes weken duidelijk zijn.

Door ANP - 12-10-2016, 19:54 (Update 12-10-2016, 19:54)

De verliesgevende kerncentrale is eigendom van het energiebedrijf Delta. Dat is in financiële problemen gekomen door lage stroomprijzen. Het energiebedrijf is in handen van de provincie Zeeland en negentien gemeenten in Zeeland en Noord-Brabant.

Onderdeel van het plan is dat er een nieuw Zeeuws nutsbedrijf wordt gevormd en extra kapitaal naar Delta gaat. Dijsselbloem denkt dat de oplossing een ,,goede kans van slagen heeft in deze vorm".

De Kamer wilde graag een oplossing voor de problemen met Delta. ,,Ik zie beweging naar een oplossing", constateerde een tevreden Albert de Vries (PvdA).