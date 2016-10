Enexis stopt energietransitie in nieuwe tak

DEN BOSCH - Enexis heeft een nieuw bedrijfsonderdeel opgericht dat zich specifiek moet gaan bezighouden met energievergroening en -besparing. Met de oprichting van Enpuls wil Enexis voorop lopen in de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, maakte het energiebedrijf woensdag bekend.

Volgens Enexis moet er nog veel gebeuren om de doelstelling voor 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023 te halen. Enpuls moet intern, maar ook extern in overleg met marktpartijen, onderzoeksinstituten en overheden een belangrijke bijdrage gaan leveren.

Ook wil Enpuls onder meer consumenten en bedrijven stimuleren om energie te besparen. In het Energieakkoord is afgesproken dat de energieconsumptie jaarlijks met 1,5 procent omlaag moet.