ANP 'Chinese biedingen op afvalverwerker Attero'

AMSTERDAM - Drie Chinese bedrijven hebben een bod uitgebracht op de Nederlandse afvalverwerker Attero. Het gaat om China Gezhouba Group, Beijing Enterprises en het staatsbedrijf China Energy Conservation & Environmental Protection Group (CECEP). Dat meldt persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

Door ANP - 12-10-2016, 15:59 (Update 12-10-2016, 15:59)

Attero wordt gewaardeerd op 800 miljoen tot een miljard euro. Het bedrijf is eigendom van investeringsmaatschappij Waterland. Die nam het bedrijf ruim twee jaar geleden voor 170 miljoen euro over van een groep gemeenten en provincies, nadat het buiten de verkoop van Essent aan het Duitse RWE was gehouden en eerdere pogingen tot een aparte verkoop waren mislukt.

Bedrijven als Attero die duurzame energie opwekken zijn in trek vanwege de zoektocht van landen naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Met name Chinese bedrijven zijn erg actief op zoek.

Attero verwerkt jaarlijks zo'n 3,3 miljoen ton afval, dat onder meer gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken. Er werken ongeveer achthonderd mensen.