ANP Wall Street wacht op Fed-notulen

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht lager aan de handel begonnen. Beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

Door ANP - 12-10-2016, 15:50 (Update 12-10-2016, 15:50)

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 18.100 punten. De breed samengestelde S&P 500 stond 0,1 procent lager op 2135 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 5236 punten.

De notulen van de beleidsvergadering van september komen om 20.00 uur naar buiten. Mogelijk kan daaruit iets worden opgemaakt over het rentebeleid van de Fed. Bij de vorige vergadering was er geen unaniem besluit om de rente te handhaven. De markten gaan ervan uit dat de Fed in december met een renteverhoging zal komen.