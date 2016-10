Blokker schikt niet met Chinezen om partytent

DEN HAAG - Winkelbedrijf Blokker en zijn Chinese branchegenoot Zhejiang Zhengte zijn niet tot een schikking gekomen in de zaak rondom de al dan niet nagemaakte partytenten. De rechter in Den Haag zal daarom op 2 november uitspraak doen, liet een woordvoerster van de rechtbank woensdag weten.

Door ANP - 12-10-2016, 13:51 (Update 12-10-2016, 13:51)

Het Chinese bedrijf beschuldigde Blokker er eerder van dat het zijn partytenten had nagemaakt. De partytent in vlindervorm zou te veel lijken op een partytent uit de collectie van Zhejiang Zhengte. Via de rechter probeerden de Chinezen de verkoop door Blokker en Leen Bakker, dat ook onder Blokker Holding valt, te verbieden.