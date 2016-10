Industriële productie eurozone omhoog

ANP Industriële productie eurozone omhoog

LUXEMBURG - De industriële productie in de eurolanden lag in augustus 1,6 procent hoger dan een maand eerder. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat. De stijging volgt op een afname met 0,7 procent in juli, en is een fractie sterker dan economen gemiddeld hadden voorzien.

Door ANP - 12-10-2016, 11:30 (Update 12-10-2016, 11:30)

Voor de gehele Europese Unie becijferde Eurostat een toename van de industriële productie met 1,4 procent, na eveneens een daling van 0,7 procent een maand eerder. Op jaarbasis nam de productie in augustus in zowel de eurozone als de gehele EU met 1,8 procent toe.

Van de EU-lidstaten waarvan afzonderlijke cijfers beschikbaar zijn, kende Tsjechië met 12,1 procent de sterkste toename. Best presterende euroland was Nederland met een productiegroei van 4,4 procent, gevolg door Duitsland met 3,1 procent. In Finland en Zweden kromp de productie met respectievelijk 3,5 en 2,9 procent.

Europabreed zat met name de productie van kapitaalgoederen (3,8 procent), duurzame consumentengoederen (2,7 procent) en energie (1,9 procent) in de lift. De productie van niet-duurzame consumentengoederen daalde daarentegen met 0,5 procent.