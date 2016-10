Pond verliest weer terrein

ANP Pond verliest weer terrein

LONDEN - De waarde van het Britse pond stond dinsdag weer stevig onder druk. Beleggers tasten nog altijd in het duister over de brexit-strategie van premier Theresa May en de gevolgen die dit kan hebben voor de toegang van de Britten tot de gemeenschappelijke Europese markt.

Door ANP - 11-10-2016, 18:40 (Update 11-10-2016, 18:40)

Het pond leverde ruim 1 procent in ten opzichte van de dollar en zakte daarmee naar iets meer dan 1,22 dollar. Dat is het laagste niveau in jaren, afgezien van de kortstondige daling naar 1,18 dollar tijdens de 'flash crash' van eind vorige week.

De Britse munt staat onder druk door de aanhoudende zorgen over een harde brexit, waarbij Europa handelsbarrières gaat opwerpen voor de Britten. Daarnaast stijgt de dollar in waarde, ook ten opzichte van de euro, door de groeiende verwachting dat de rente in de VS binnenkort verder omhoog gaat.