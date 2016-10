General Electric lijft grote wiekenbouwer in

KOLDING - LM Wind Power, de grootste onafhankelijke wiekenbouwer ter wereld, wordt voor 1,5 miljard euro overgenomen door General Electric (GE). Dat maakten beide bedrijven dinsdag bekend.

Door ANP - 11-10-2016, 18:18 (Update 11-10-2016, 18:18)

LM draait de laatste tijd goed door de sterke groei van de windindustrie. Dat betekent dat er steeds meer werk is voor het Deense bedrijf. In augustus meldde LM nog dat het zijn omzet en winst in de eerste helft van het jaar fors zag toenemen.

GE koopt de onderneming van investeerder Doughty Hanson. Het Amerikaanse industriële conglomeraat is zelf al actief met het bouwen van windmolens en LM is daarbij een belangrijke leverancier.

Inmiddels draait wereldwijd ongeveer een op de vijf windturbines op windparken met wieken van LM. Het bedrijf is ook in Nederland actief. De technologie om de wieken en de verbeterde aerodynamica mogelijk te maken, ontwikkelen de Denen voor een belangrijk deel in hun onderzoekscentrum in Heerhugowaard.