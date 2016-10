Kleine bedrijven willen aparte behandeling

DEN HAAG - Voor kleine bedrijven zouden andere regels moeten gelden dan voor grotere ondernemingen. Daarvoor pleitte voorzitter Michaël van Straalen van ondernemersorganisatie MKB-Nederland dinsdag op een congres. Hij wil dat ondernemers worden verlost van regels die voor hen ,,niet werkbaar'' zijn.

Door ANP - 11-10-2016, 18:10 (Update 11-10-2016, 18:10)

Vooral op het gebied van arbeidsrecht is een status aparte voor kleine bedrijven gewenst, aldus de belangenbehartiger. ,,Het huidige systeem weerhoudt hen ervan mensen in dienst te nemen.'' Van Straalen vindt dat er in het ontslagstelsel te veel ingewikkelde procedures zitten. Het bieden van een aparte behandeling zou volgens hem goed zijn voor de economie, omdat de ondernemers dan meer lucht krijgen.

De ondernemersvoorman roept de politiek op om de uitzonderingspositie in het volgende regeerakkoord mee te nemen. Deze zou dan moeten gelden voor bedrijven tot 25 medewerkers.

Van mogelijke bezwaren wil Van Straalen niets weten: ,,Laten we nu eens niet direct roepen wat niet kan of ingewikkeld is. Iedereen heeft sympathie voor het mkb, maar de kleine ondernemer is de pakezel van onze tijd'', zo zei hij.