ANP Alcoa fors onderuit op lager Wall Street

NEW YORK - De aandelenmarkten in New York zijn dinsdag met minnen geopend. Aluminiumconcern Alcoa ging fors onderuit na tegenvallende kwartaalcijfers. Apple wist opnieuw te profiteren van de malaise rond de Galaxy Note 7 van rivaal Samsung.

Door ANP - 11-10-2016, 15:41 (Update 11-10-2016, 15:41)

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,3 procent in het rood op 18.271 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2156 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor ook 0,3 procent, tot 5314 punten.

Alcoa zakte 8,5 procent. Het bedrijf, dat zich gaat opsplitsen, heeft in het derde kwartaal een hogere winst geboekt op een lagere omzet. De aangepaste winst per aandeel viel echter lager uit dan analisten hadden gedacht. Alcoa opende met zijn resultaten het kwartaalcijferseizoen in New York. Later deze week komen nog cijfers van onder meer Delta Air Lines, Citigroup en Wells Fargo.

Apple klom 2 procent. Samsung kondigde aan de productie van de Note 7 te stoppen vanwege het brand- en ontploffingsgevaar. De smartphone zou eigenlijk een belangrijke concurrent moeten zijn van de iPhone. Het aandeel Apple steeg maandag al 1,8 procent.