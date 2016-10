'Minder faillissementen in detailhandel'

ANP 'Minder faillissementen in detailhandel'

AMSTERDAM - Het aantal faillissementen in de Nederlandse detailhandelssector zal dit jaar uitkomen op het laagste niveau sinds 2008, geholpen door de aantrekkende economie. Dat meldde het Economisch Bureau van ABN AMRO in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 11-10-2016, 6:26 (Update 11-10-2016, 6:26)

De bank schat dat het aantal faillissementen van winkelbedrijven dit jaar uitkomt op 500. Volgens ABN is sinds 2014 herstel zichtbaar in de sector na het grote aantal faillissementen in de periode tussen 2009 en 2013. Dankzij de sterkere koopkracht en consumptie nemen de verkoopvolumes toe. ABN stelt dat de vooruitzichten voor 2017 hoopgevend zijn.

Wel kampt de detailhandel nog met een aantal uitdagingen. Zo is volgens ABN de concurrentie groot en is er sprake van overcapaciteit van winkeloppervlakte. Daarnaast wordt steeds meer gewinkeld via internet.