Brit en Fin winnen Nobelprijs voor Economie

ANP Brit en Fin winnen Nobelprijs voor Economie

STOCKHOLM - De Brit Oliver Hart en zijn Finse collega Bengt Holmström krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de Economie. Dat maakte de Zweedse Koninklijke Academie voor de Wetenschappen maandag in Stockholm bekend.

Door ANP - 10-10-2016, 12:20 (Update 10-10-2016, 12:38)

Hart en Holmström (67) krijgen de prestigieuze onderscheiding voor hun onderzoek naar contracttheorie. Dat vakgebied binnen de economie bestudeert hoe risico en beloning zich tot elkaar verhouden. Het wordt onder meer toegepast bij de vaststelling van arbeidscontracten en beloningsstructuren in het bedrijfsleven, maar ook bijvoorbeeld verzekeringspolissen.

Beide laureaten zijn verbonden aan Amerikaanse onderzoeksinstituten. Hart werkt aan de Harvard University, Holmström aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Vorig jaar ging de prijs, waarmee een bedrag van 8 miljoen Zweedse kroon (827.000 euro) gemoeid is, naar de Schotse wetenschapper Angus Deaton.

De Nobelprijs voor de Economie behoort niet tot de 'klassieke' prijzen die grondlegger Alfred Nobel (1833-1896) had voorzien. De onderscheiding is een initiatief van de Zweedse centrale bank en wordt sinds 1969 uitgereikt. In dat jaar deelde Jan Tinbergen de prijs met zijn Noorse collega Ragnar Frisch. Hij is tot op heden de enige Nederlandse laureaat.