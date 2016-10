Gascentrale Essent Moerdijk wordt stilgelegd

MOERDIJK - Energiebedrijf Essent gaat zijn gasgestookte energiecentrale in Moerdijk per 1 februari 2018 stilleggen. Dat maakte het Duitse moederbedrijf RWE maandag bekend. Daarnaast worden vier gasgestookte warmtekrachtcentrales, die al sinds 2012 stilliggen, per 1 december van dit jaar volledig van het net gehaald.

Door ANP - 10-10-2016, 9:23 (Update 10-10-2016, 9:23)

Volgens een woordvoerder van RWE zijn er geen gevolgen voor de werkgelegenheid door Moerdijk ,,in de mottenballen te leggen''. Voor de veertig betrokken werknemers zal binnen RWE nieuw werk worden gezocht.

De centrale is niet rendabel meer, aldus het energieconcern. Moerdijk heeft een vermogen van 339 megawatt. De centrale voorziet de industrie in Moerdijk van energie en levert deels ook aan het net.