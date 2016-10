Samsung omlaag op beurs

TOKIO - Het aandeel Samsung was maandag de gebeten hond op de beurs in Zuid-Korea. Naar verluidt heeft het concern de productie van de Galaxy Note 7 tijdelijk stilgelegd.

Door ANP - 10-10-2016, 8:34 (Update 10-10-2016, 8:34)

De elektronicagigant heeft dat nog niet bevestigd. Miljoenen exemplaren van de Note 7 moesten eerder worden teruggeroepen na berichten dat de batterij kon ontploffen. Inmiddels zijn ook verhalen opgedoken over vergelijkbare problemen bij de vervangende toestellen. De Koreaanse toezichthouder heeft Samsung opgeroepen om snel met een verklaring te komen. Het aandeel sloot bijna 2 procent in het rood.

De Kospi-index in Seoul eindigde de sessie 0,1 procent hoger. In Tokio werd maandag niet gehandeld, vanwege een nationale feestdag. Ook in Hongkong bleven de deuren gesloten.

De Chinese beurzen waren vorige week volledig gesloten, daar stonden de beurzen in Shanghai en Shenzen nu tussentijds respectievelijk 1,2 en 1 procent hoger. Zaterdag bleek dat de economische activiteit in China in september in het laagste tempo is gegroeid van de afgelopen drie maanden. Dat meldden onderzoeksbureaus Caixin en Markit zaterdag op basis van hun inkoopmanagersindexen.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,1 procent aan. In Thailand ging de beurs flink naar beneden, na berichten dat de conditie van koning Bhumibol Adulyadej niet stabiel is.