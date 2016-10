Postzegel wordt 5 cent duurder

DEN HAAG - PostNL verhoogt de prijs van postzegels voor binnenlandse post vanaf 1 januari met 5 cent. Het basistarief stijgt daardoor naar 78 cent. Ook de andere tarieven voor post gaan omhoog, zo maakte het postbedrijf maandag bekend.

Door ANP - 10-10-2016, 8:33 (Update 10-10-2016, 8:33)

De prijs van frankeren van binnenlandse post met een frankeermachine stijgt met 7 cent naar 72 cent. Het basistarief voor post naar het buitenland stijgt met 8 cent naar 1,33 euro. Daarnaast gaan ook de tarieven voor de zakelijke markt omhoog.

De prijsverhogingen zijn nodig omdat jaarlijks minder post wordt verstuurd. PostNL is wettelijk verplicht om een functionerend postnetwerk in stand te houden en zou zonder de duurdere postzegels niet uit de kosten komen. Overigens wordt door het bedrijf ook gesneden in de uitgaven.

Begin dit jaar steeg de prijs van een basispostzegel al met 4 cent. In 2012 kostte deze nog 50 cent.