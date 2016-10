'Grote fusie van gokbedrijven nabij'

LONDEN - Het Britse gokbedrijf William Hill is in vergevorderde onderhandelingen met de Canadese branchegenoot Amaya over een fusie ter waarde van circa 5 miljard pond (ruim 5,5 miljard euro). Volgens Britse media is een deal tussen beide bedrijven bijna rond en kan spoedig een overeenkomst naar buiten worden gebracht.

9-10-2016

Als de fusie doorgaat, ontstaat een van 's werelds grootste spelers op het gebied van onlinegokken. Amaya is eigenaar van de populaire pokerwebsites PokerStars en Full Tilt. William Hill houdt zich veel bezig met wedden op sporten zoals bijvoorbeeld paardenraces en voetbalwedstrijden.

William Hill was eerder dit jaar nog overnameprooi voor de branchegenoten 888 en Rank Holdings, maar in augustus werd bekend dat die deal van 3,6 miljard pond niet doorging. In de gokwereld vindt momenteel een consolidatieslag plaats. Eerder gingen Ladbrokes en Gala Coral en Paddy Power en Betfair al samen.