ANP Pakketbezorgers onder loep toezichthouder

AMSTERDAM - Pakketbezorgdiensten kunnen de komende tijd rekenen op strenger toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder is de sterke groei van de pakkettenmarkt reden om de concurrentieverhoudingen tussen de verschillende pakketvervoerders goed in de gaten te houden.

Door ANP - 7-10-2016, 10:31 (Update 7-10-2016, 10:31)

PostNL en DHL Parcel hebben momenteel het grootste deel van de markt in handen. De ACM vindt het belangrijk dat er voldoende dynamiek blijft in de sector en dat verzenders voldoende keuze hebben. Dit betekent concreet dat de pakkettenmarkt vanaf 2017 wordt toegevoegd aan de jaarlijkse monitor van de concurrentieontwikkelingen in de postmarkt.

Daarmee worden de ontwikkeling van de marktaandelen, de keuzemogelijkheden van verzenders, de prijsontwikkeling in de verschillende marktsegmenten, de beschikbaarheid van servicepunten en de situatie rond de inzet van zelfstandige pakketbezorgers extra scherp in de gaten gehouden.