ANP Supermarkten zetten meer om

DONGEN - De omzet van supermarkten is in september met 2,5 procent gestegen naar krap 2,6 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureau GfK vrijdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 7-10-2016, 9:51 (Update 7-10-2016, 9:51)

In de eerste negen maanden van dit jaar is de supermarktomzet met 2,3 procent gestegen naar bijna 25,7 miljard euro. GfK rekent voor kerst en oud en nieuw op een omzetpiek, mede doordat de feestdagen gunstig vallen met eerste kerstdag en nieuwjaarsdag beide op zondag. ,, Vooral de traditionele assortimentsgroepen wild, vis, kerstbrood en oliebollen zullen weer goed verkopen´', aldus GfK.

In het derde kwartaal van dit jaar was de groei overigens 1,6 procent, waarmee deze lager lag dan in de voorgaande kwartalen. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 2,9 procent, in het tweede 2,2 procent. De omzet per kassabon steeg in september naar 21,77 euro, het aantal uitgegeven kassabonnen dikte licht aan.

Voor 2017 wordt een omzetgroei van 2,3 procent verwacht.