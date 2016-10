Delta Lloyd verwerpt overnamebod NN

AMSTERDAM - Verzekeraar Delta Lloyd verwerpt het ongevraagde overnamebod van zijn grotere branchegenoot NN Group van 5,30 euro per aandeel. Het bod, met een waarde van 2,4 miljard euro, is niet in het belang van de aandeelhouders en andere belanghebbenden, aldus Delta Lloyd vrijdag.

7-10-2016

NN legde zondag zijn bieding bij de raad van bestuur en de commissarissen van Delta Lloyd op tafel. Daar werd niet op teruggekomen, waarop NN woensdag de financiële markten informeerde over de plannen. Delta Lloyd gaf toen aan het bod in beraad te nemen en zo snel mogelijk te reageren.

Marktkenners speculeerden er overigens al op dat Delta Lloyd niet akkoord zou gaan met de prijs. Volgens analisten van ING, die 5,30 euro per aandeel al een faire prijs noemden, moet NN wellicht naar 5,80 euro per aandeel om het bestuur van Delta Lloyd mee te krijgen.

Kier

Het bestuur van Delta Lloyd laat de deur overigens wel op een kier. Het bedrijf benadrukt dat het in lijn met hun verantwoordelijkheid niet tegen transacties is die waarde voor aandeelhouders en voordelen voor andere belanghebbenden creëren. Maar het bod van NN biedt ,,geen acceptabele basis voor zo'n transactie''.

De voordelen van het combineren van Nederlandse verzekeraars ziet Delta Lloyd ook. ,,Significant'' worden deze genoemd, zoals kosten-, kapitaal- en financieringsvoordelen. Maar het bestuur gelooft dat NN de aandeelhouders geen adequaat aandeel van deze waarde levert onder de biedprijs.

Opportunistisch

Verder wordt het door NN gekozen moment om het bod te doen opportunistisch genoemd. Delta Lloyd is na een ,,uitdagende periode'', waarin de verzekeraar zijn aandelenkoers zag verdampen en verschillende ingrijpende maatregelen moest nemen, naar eigen zeggen op het goede pad. Een overname zou dus plaatsvinden voordat aandeelhouders, klanten en medewerkers volledig hebben kunnen profiteren van de acties van het bestuur.

Daarbij wijst Delta Lloyd er ook op dat het bod, met een premie van 29 procent ten opzichte van de slotkoers op 4 oktober, lager is dan de norm in de markt voor dit soort transacties, bij een bedrijf in Delta Lloyds fase van herstel.

Een woordvoerster van NN Group wilde desgevraagd geen officieel commentaar geven. Mogelijk wordt later op de dag een formele verklaring naar buiten gebracht.