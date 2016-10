ABN: bammetje wordt goedkoper

ANP ABN: bammetje wordt goedkoper

AMSTERDAM - Brood gaat volgend jaar waarschijnlijk iets in prijs omlaag, voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO. De tarwevoorraad in de wereld is de laatste jaren namelijk flink toegenomen. Die uitpuilende tarweschuur zet de grondstofprijzen onder druk.

Door ANP - 7-10-2016, 6:18 (Update 7-10-2016, 6:18)

Voor granen, zoals tarwe en mais, worden op de internationale markt inmiddels de laagste prijzen in tien jaar tijd genoteerd. Zo is tarwe in vergelijking met een jaar geleden ongeveer 20 procent goedkoper geworden. Dit alles is een gevolg van gunstige weersomstandigheden, waardoor oogsten telkens beter uitpakten dan voorzien.

Natuurlijk bestaat een brood uit meer dan alleen tarwe. ABN-econoom Frank Rijkers voorziet daarom dat de prijs van een brood ongeveer 5 procent omlaag kan.

Bij koffiebonen, suiker en cacao is precies de tegenovergestelde ontwikkeling te zien. Die grondstofprijzen zitten de laatste maanden juist in de lift. Dat betekent dat consumenten voor koffie of chocola binnenkort mogelijk extra moeten gaan betalen. Hoeveel precies is alleen lastig te zeggen. Daarbij spelen immers tal van factoren een rol. Van koffiebonen en suiker zijn de laatste jaren bijvoorbeeld ook grote voorraden opgebouwd.