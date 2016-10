Twitter in uitverkoop op mak Wall Street

ANP Twitter in uitverkoop op mak Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag dicht bij de slotstanden van woensdag gesloten. Beleggers lijken hun kruit enigszins droog te houden in afwachting van het banenrapport dat vrijdag volgt. Het aandeel Twitter ging in de uitverkoop na berichten dat Google-moederbedrijf Alphabet en Walt Disney niet langer geïnteresseerd zouden zijn in een overname van de onlineberichtendienst.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 18.268,50 punten. De S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij en eindigde op 2160,78 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 5306,85 punten.

Het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert, geeft doorgaans een indicatie voor de stand van de Amerikaanse economie en daarmee van belang voor een eventuele rentestap van de Federal Reserve in december. De koepel van centrale banken besloot de rente in september nog ongemoeid te laten.

Overnamegeruchten

Twitter zag een vijfde van zijn beurswaarde verdampen. De laatste tijd gingen er volop overnamegeruchten rond Twitter, waardoor de koers sterk steeg. Alphabet en Disney lijken nu dus te zijn afgehaakt. Softwarebedrijf Salesforce zou nog wel interesse hebben in een overname.

Winkelconcern Wal-Mart verloor 3,2 procent. Volgens bronnen wacht het bedrijf een boete van minstens 600 miljoen dollar vanwege vermeende corruptie in landen als Mexico, India en China. Ook kwam het bedrijf met tegenvallende winstverwachtingen naar buiten.

Beurswaarde

Farmaceut Alnylam zag zijn beurswaarde bijna halveren. Het bedrijf is gestopt met een experimenteel middel voor hartaandoeningen nadat bij testen was gebleken dat er meer patiënten overleden die het middel toegediend kregen dan patiënten die een placebo ontvingen.

Chipproducent Qualcomm won 1,1 procent. De overnamegesprekken met de Nederlandse branchegenoot NXP zouden gestaag vorderen. Qualcomm zou naar verluidt 30 miljard dollar willen betalen voor NXP. Het aandeel van het voormalig Philips-onderdeel klom 1 procent in de Nasdaq.

Tesla

De fabrikant van elektrische auto's Tesla Motors verloor 3,6 procent, na een afwaardering door Goldman Sachs.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 50,52 dollar. Brent steeg 1,4 procent tot 52,58 dollar per vat. De euro was 1,1151 dollar waard, tegen 1,1172 dollar bij het Europese slot.