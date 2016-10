Banken en energie stralen op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Vooral energiebedrijven en financiële fondsen hielpen Wall Street daarbij vooruit. Enerzijds waren door speculaties over een aanstaande rentestap bankaandelen populair. Anderzijds stuwden de hogere olieprijzen het sentiment. Beleggers verwerkten verder een reeks macrocijfers, waaronder het banenrapport van loonstrookverwerker ADP.

Door ANP - 5-10-2016, 22:33 (Update 5-10-2016, 22:33)

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 18.281,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2159,73 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 5316,02 punten.

Grote Amerikaanse banken als Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs en Bank of Amerika sloten 1,9 tot 2,8 procent boven de slotstand van dinsdag. Een eventuele renteverhoging in december is over het algemeen goed nieuws voor banken.

Bedrijvigheid gegroeid

Recente data over de Amerikaanse economie lijken een dergelijke stap meer en meer te rechtvaardigen. Zo bleek de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector in september aanzienlijk sterker te zijn gegroeid dan een maand eerder. Bij de fabrieksorders werd in augustus een kleine stijging gemeten. ADP liet weten dat Amerikaanse bedrijven in september 154.000 nieuwe banen hebben gecreëerd. Dat was wel iets minder dan waar economen van uitgingen.

Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 2,1 procent duurder op 49,72 dollar. Brentolie stond 1,7 procent in de plus op 51,73 dollar per vat. In het kielzog gingen ook de koersen van energieconcerns mee omhoog. Zo wonnen oliereuzen ExxonMobil en Chevron tot 1 procent. ConocoPhillips won 2,4 procent en Transocean zag zijn beurswaarde krap 6 procent stijgen.

Overnamespeculaties

De overnamespeculaties rond Twitter houden onverminderd aan. Dat zette de koers van het techbedrijf woensdag bijna 6 procent hoger.

Micron Technology kwam met tegenvallende vooruitzichten naar buiten. De koers van het chipbedrijf ging daarop 0,6 procent omlaag.

Zwak

Zadenhandelaar Monsanto won 1 procent nadat het kwartaalresultaten publiceerde. De winstverwachtingen voor het gehele jaar waren wat aan de zwakke kant ten opzichte van de prognoses van analisten. Het bedrijf, dat wordt overgenomen door het Duitse Bayer, presteerde vorig kwartaal wel beter dan verwacht.

De euro was 1,1206 dollar waard, tegenover 1,1203 dollar bij het slot van de Europese beurzen.