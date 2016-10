Delta Lloyd uitblinker op Damrak na bod NN

AMSTERDAM - Verzekeraar Delta Lloyd was woensdag de absolute uitblinker op de Amsterdamse beurs na een overnamebod van branchegenoot NN Group ter waarde van 2,4 miljard euro. Het aandeel Delta Lloyd schoot ruim 28 procent omhoog, de sterkste koerswinst ooit voor het bedrijf.

Door ANP - 5-10-2016, 17:47 (Update 5-10-2016, 17:55)

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent lager op 456,06 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 670,56 punten, geholpen door de sterke stijging van Delta Lloyd. In Frankfurt, Parijs en Londen stonden minnen op de borden tot 0,5 procent.

De Europese handel ondervond wat tegenwind door berichten dat de Europese Centrale Bank (ECB) overweegt zijn stimuleringsbeleid geleidelijk af te bouwen. Er kwam echter weer wat steun door de hogere koersen op Wall Street, geholpen door een goed cijfer over de Amerikaanse dienstensector.

In beraad

NN biedt 5,30 euro per aandeel voor Delta Lloyd. Delta Lloyd heeft het bod in beraad genomen. De koers van het aandeel sloot op 5,28 euro. NN klom in de AEX 3,4 procent. Aegon stond boven aan de hoofdindex met een plus van 4,5 procent. In de MidKap won verzekeringsbedrijf ASR 2,7 procent.

In Parijs daalde de mobiele aanbieder SFR 4,4 procent. De Franse beurswaakhond AMF heeft het uitkoopbod van de in Amsterdam genoteerde kabelaar Altice (plus 0,9 procent) op de aandelen SFR die het nog niet bezit geblokkeerd. Altice heeft het bod nu ingetrokken, maar kan nog wel in beroep gaan tegen het besluit van de AMF.

Positief ontvangen

In Londen wist Tesco de aandacht op zich gericht. Het Britse supermarktconcern heeft resultaten naar buiten gebracht die positief zijn ontvangen door beleggers en won bijna 10 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 2,2 procent hoger op 49,74 dollar. Brentolie stond 1,9 procent in de plus op 51,78 dollar per vat. De euro was 1,1203 dollar waard, tegenover 1,1191 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.