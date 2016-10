Wall Street begint licht hoger

ANP Wall Street begint licht hoger

NEW YORK - De beurzen in New York zijn woensdag iets hoger aan de handel begonnen. De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,4 procent hoger op 18.234 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2157 punten. De technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent tot 5305 punten.

Door ANP - 5-10-2016, 16:05 (Update 5-10-2016, 16:05)

Loonstrookverwerker ADP liet weten dat Amerikaanse bedrijven in september 154.000 nieuwe banen hebben gecreëerd. Economen hadden in doorsnee op 165.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De banengroei in augustus werd bijgesteld naar 175.000, van een eerder gemelde 177.000. Vrijdag komt het officiële banenrapport van de overheid.

Marktonderzoekers Markit en ISM maken kort na opening cijfers bekend over de groei van de Amerikaanse dienstensector in september. Verder zullen gegevens worden gemeld over de Amerikaanse fabrieksorders en de orders voor duurzame goederen.