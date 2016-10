Herrie onder melkveeboeren om mest

DEN HAAG - De nieuwe wet die het mestoverschot onder melkveehouders moet oplossen, de zogenoemde fosfaatwet, legt een tweedeling in de sector bloot. Boeren die geen mestoverschot veroorzaken, moeten volgens de nieuwe regels toch koeien inleveren. Dit is tegen het zere been van met name grondgebonden en biologische boeren die donderdag tegen de voorgestelde invulling van de wet zullen protesteren in Den Haag.

Door ANP - 5-10-2016, 15:50 (Update 5-10-2016, 15:50)

Alleen wanneer bedrijven minder koeien houden, kan aan milieu-afspraken worden voldaan. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) maakte eerder al bekend dat boeren tot begin 2018 de tijd krijgen om kleiner te worden.

Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders, voelt zich gestraft door de wet. De organisatie noemt het zeer onrechtvaardig dat bedrijven die geen mestoverschot hebben gecreëerd, nu koeien moeten inleveren. Ze krijgen daarbij steun van verschillende milieuorganisaties.